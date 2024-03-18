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Руководителя попавшей под лавину группы туристов на Камчатке назвали профессионалом

«360»: руководитель пострадавшей группы на Камчатке водил туристов несколько лет

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Денис Абрамов/РИА Новости

Группой туристов, попавших на Камчатке под лавину, руководил Алексей Чепуштанов. Это настоящий профессионал, который уже не первый год водит туристов и тренирует студентов, рассказал его товарищ телеканалу «360».

Речь идет о группе из 11 человек, которую накрыло лавиной снега после падения в расщелину в районе перевала Красноармейского на Камчатке. Выбрались 9 человек, двоих продолжают искать. Друг Чепуштанова с ним связаться на настоящий момент не смог, в каком состоянии он находится неизвестно.

«Алексей — очень сильное существо и профессионал. Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят», — заявил он, предположив, что в поход выдвинулись студенты, которых он тренировал.

Известно, что сам Чепуштанов незадолго до ЧП опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что отправляется до 22 апреля в учебно-тренировочный поход.

На поиски пропавших и помощь пострадавшим туристам выдвинулась авиация МЧС, к работе привлекли кинологов.

Напомним, «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что происшествие может привести к возбуждению уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг, организаторам тура на Камчатке может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.

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