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Диетолог рассказала, как неправильное соблюдение поста может навредить здоровью

Диетолог Дюваль: неправильное соблюдение поста может навредить здоровью

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minadezhda/Shutterstock

Неправильное соблюдение Великого поста, который начался у православных христиан 18 марта, может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом «Ридусу» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Очень часто в пост люди отказываются от мяса — и начинают заменять его углеводистой пищей, есть больше хлеба, каши и сладкого. Конечно, так делать нельзя: не нужно искать альтернативу излюбленным продуктам. Часто люди в пост начинают объедаться, потому что они не насыщаются: раз нет мяса, значит, нужно съесть побольше разрешенной еды. Но этим мы только наносим вред организму: появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом», — отметила диетолог.

Кроме того, большое количество углеводов в рационе может отразиться на состоянии микрофлоры, иммунитета, а также привести к вялости, высыпаниям и перепадам настроения.

Врач отметила, что рацион питания во время поста должен на 60% состоять из овощей, приготовленных в различных вариациях. Кроме того, можно есть различные каши, добавила Дюваль.

Врач – кардиолог и диетолог, главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова до этого говорила, что людям с хроническими заболеваниями перед соблюдением Великого поста важно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, когда в 2024 году начинается и заканчивается Великий пост, о его сути, правилах, специфике запретов в разные дни и значении поста в современном мире.

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