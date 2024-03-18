Российские таможенники нашли посылку с психотропным веществом, спрятанным в конструктор

Пулковские таможенники нашли посылку с детским конструктором, в которой отправитель разместил запрещенное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Владелица отправления проживает в Санкт-Петербурге и раньше работала в медицинской сфере. Пунктом назначения посылки были США, в декларации на отправление петербурженка указала, что в коробке лежат полотенца, детские игры, одежда и носки. Между указанными вещами отправительница положила 25 ампул с лекарством, содержащим психотропное вещество.

При проверке таможенники выявили нарушение и отправили ампулы на экспертизу — она подтвердила наличие в них диазепама — вещества, запрещенного к вывозу через границу Евразийского экономического союза.

При возвращении отправительнице посылки, таможенники задержали женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «контрабанда психотропных веществ». Задержанная отметила, что знала о запрете на пересылку некоторых препаратов, но в том случае не хотела скрыть от таможни ампулы. Она пояснила, что проложила лекарство другими предметами, чтобы сохранить целостность упаковки.

Ранее таможенники начали проверять товары на американское происхождение.