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Подозреваемый в изнасиловании школьницы уральский подросток обвинил в произошедшем друзей

На Урале юный участник секс-скандала возложил вину за произошедшее на знакомых

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Александр Кряжев/РИА Новости

Школьник из Свердловской области, замешанный в секс-скандале, отрицает свое участие в групповом изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на осведомленный источник.

На днях следователи завели дело на несовершеннолетних, подозреваемых в изнасиловании школьницы. По данным Telegram-канала Mash, девочка добровольно занялась сексом с двумя подростками, желая таким образом поздравить их с 23 февраля.

Однако в СК уверены, что в гости к ней пришли сразу пятеро учеников восьмого класса, а затем двое из них ушли. Трое оставшихся изнасиловали пострадавшую, записав происходящее на видео. Ролики впоследствии увидела мать одного из мальчиков и обратилась в полицию с требованием наказать девочку за совращение ее сына.

Позднее выяснилось, что предполагаемых насильников со школьницей познакомил 14-летний мальчик. На допросе он возложил вину за произошедшее на своих товарищей и заявил, что сам не приходил на скандальную вечеринку.

Известно, что все подозреваемые воспитываются в благополучных семьях и до сих пор у них не было проблем с законом. Расследование продолжается.

Ранее гордепутат Гришин в ХМАО обвинил чиновников в замалчивании секс-скандала с пятиклассниками.

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