Россиянин напал на родных бабушку и дедушку с ножом и стал фигурантом уголовного дела

В Новосибирской области местному жителю предъявили обвинение в покушении на родных дедушку и бабушку, с которыми фигурант проживал в одном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 14 марта 2024 года в Коченевском районе области. У молодого мужчины случился конфликт на бытовой почве с 70-летней бабушкой и 72-летним дедушкой. Разозлившись, внук нанес пожилым родственникам множественные удары ножом в область жизненно важных органов.

Пострадавших удалось спасти. Их внука заключили под стражу.

Ранее в Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского после задержания.