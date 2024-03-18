Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал на родных бабушку и дедушку с ножом и стал фигурантом уголовного дела

Житель Новосибирской области изрезал ножом родных дедушку и бабушку

close
100%
СУ СК России по Новосибирской области' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области местному жителю предъявили обвинение в покушении на родных дедушку и бабушку, с которыми фигурант проживал в одном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 14 марта 2024 года в Коченевском районе области. У молодого мужчины случился конфликт на бытовой почве с 70-летней бабушкой и 72-летним дедушкой. Разозлившись, внук нанес пожилым родственникам множественные удары ножом в область жизненно важных органов.

Пострадавших удалось спасти. Их внука заключили под стражу.

Ранее в Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского после задержания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами