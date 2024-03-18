Секретарь генсовета «Единой России» назвал победу Путина на выборах историческим моментом

Победа Владимира Путина на президентских выборах – это победа для всей России, написал в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня - исторический момент, который точно войдет в мировую историю. Он определит судьбу нашей страны на многие годы вперед. И миропорядок», — написал Турчак.

Также секретарь генсовета поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

«Особенно - жителям наших приграничных территорий и новых регионов. Спасибо членам комиссий и наблюдателям, которые обеспечили чистоту и легитимность выборов», — написал он.

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.