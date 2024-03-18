Женщина сдала анализ ДНК и узнала о своем «собачьем» прошлом

Жительница канадского Торонто, журналист Кристина Хагер решила проверить популярную в стране услугу по определению пород собак с помощью ДНК-теста и оказалась обескуражена результатом. Об этом сообщает CBS News.

В публикации отмечается, что Хагер взяла мазок изо рта и отправила его по почте в компанию DNA My Dog. Спустя некоторое время ей пришел результат, в котором утверждалось, что на 40% она происходит от аляскинского маламута, на 35% — от шарпея, еще на 25% она лабрадор.

В лаборатории отказались от комментариев.

В CBS подчеркнули, что женщина хотела проверить честность трех организаций. Например, Американо-австралийская Orivet ответила, что лаборант не смог из представленного образца определить породу, а в Wisdom Panel заявили, что полученный образец «не содержит достаточного количества ДНК для получения достоверного результата».

До этого стало известно, что в США правоохранительные органы задержали 80-летнего Артура Шубарта из штата Монтана. Мужчину обвинили в нелегальном разведении гигантских гибридов из обычных овец и краснокнижных горных баранов — архаров.

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