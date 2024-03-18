Россияне назвали лучшее время для продуктивной работы

Среди опрошенных россиян 16% признались, что они «ранние пташки», поэтому предпочитают трудиться с 8 до 10 утра. Причем больше всего «жаворонков» в Нижегородской (35%) и Свердловской (21%) областях. Это показал опрос сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Четверть респондентов (25%) выбрали время с 10 до 12 утра — это самый популярный ответ среди россиян. В такое время лучше всего работается жителям Краснодарского края (42%) и петербуржцам (32%).

Традиционное обеденное время с 12 до 14 не связано с эффективностью в мыслях респондентов — его выбрали всего 6% опрошенных. Однако 10% нижегородцев обратили внимание на этот период.

Время с 14 до 16 является не самым популярным выбором для эффективной работы (6%). Его чаще других предпочитают жители Москвы и Московской области (11%).

Всего 5% респондентов любят трудиться после 18 часов. В это время пышут энтузиазмом краснодарцы (9%).

Более трети участников исследования признались (33%), что их продуктивность не зависит от времени суток. Чаще всего так говорили жители Свердловской области (43%), Москвы и области (36%) и Краснодарского края (33%).

В качестве главной причины такого выбора большинство респондентов (56%) обратили внимание на прилив энергии. 37% признались, что им проще сконцентрироваться, а 32% опрошенных отметили легкость, с которой они справляются с задачами.

20% участников исследования поделились, что из-за меньшего количества совещаний им проще заниматься своими прямыми обязанностями. 19% уверены в позитивном влиянии солнечного света на работоспособность. 9% респондентов назвали другие факторы, опираясь на собственный опыт, знание организма и режим дня.

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