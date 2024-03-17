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Политолог заявил о беспрецедентно высокой явке избирателей на выборах президента России

Политолог Мартынов: попытки Запада вмешаться в дела России дали обратный эффект

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Александр Пирагис/РИА Новости

Самое яркое впечатление от происходящих выборов президента России — колоссальная активность избирателей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По мнению политолога, судя по динамике и имеющимся на этот момент данным, явка будет беспрецедентно высокой.

«Пока нет результата, но я убежден, что на этих президентских выборах будет зафиксирована беспрецедентно высокая явка», — сказал Алексей Мартынов.

Он отметил, что активность избирателей в первую очередь связана особым историческим периодом, который переживает страна.

«Большинство граждан оценивают происходящие в эти дни выборы не только как выборы главного должностного лица, но и как выборы будущего для страны, для наших детей. Это подтверждение курса», — считает политолог.

Эксперт назвал внешнее давление Запада на внутриполитическую ситуацию в России беспрецедентным. Однако, по его убеждению, попытки сторонних сил вмешаться в дела страны дали обратный эффект.

«Внешние недоброжелатели, как выяснилось, очень плохо знают нашу страну и наших людей. Эффект от попыток стороннего воздействия оказался подобен пружине — чем сильнее на нее давишь, тем сильнее отдача», — добавил Алексей Мартынов.

Он отметил особую важность участия россиян в голосовании в этот момент.

«Активным выборам невозможно ничего противопоставить. Россияне проявили свою гражданскую позицию, это была своего рода политическая личная акция каждого гражданина», — заключил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

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