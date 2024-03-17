Член ОП РФ Булгакова назвала участие в выборах гражданским долгом

Каждый гражданин страны должен сам для себя принять осознанное решение об участии или неучастии выборах, исходя из мировоззрения, гражданской позиции и личных предпочтений. Об этом после голосования на выборах президента России заявила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю, исполнительный директор «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) Алена Булгакова.

«Я проголосовала через систему электронного голосования — этот формат очень удобен, учитывая плотный рабочий график, нашей постоянной включенности в мониторинг выборов по всей стране», — сказала она.

При этом Булгакова уточнила, что после участия в выборах она проверила корректность учета своего голоса. По ее словам, такая возможность у каждого на портале наблюдения за ДЭГ.

«Участие в выборах лично для меня – это гражданский долг, возможность быть со своей страной в сложный период и осознание лично своей роли в том, чтобы демократический и свободный избирательный процесс в России состоялся», — сказала она.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.