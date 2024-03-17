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Россияне несут цветы на стенд Белгородской области на выставке «Россия»

На выставке «Россия» почтили память мирных жителей Белгородской области

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Телеграм-канал «БелТру • Новости Белгорода и области»

Жители и гости Москвы несут цветы на стенд Белгородской области на Международной выставке-форуме »Россия» на ВДНХ, сообщает Telegram-канал «БелТру».

«Люди несут цветы на стенд Белгородской области на выставке «Россия» в Москве чтобы почтить память погибших мирных жителей нашего региона. Россия с белгородцами», — говорится в сообщении.

Ранее над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в Белгороде погибла 16-лентяя школьница после попадания снаряда в жилой дом.

16 марта глава области сообщал о двух погибших и троих пострадавших в результате обстрела Белгорода.

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