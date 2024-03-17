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В Татарстане двое молодых людей и девушка с ребенком ограбили несколько подъездов домов

Под Казанью двое молодых людей и девушка с ребенком ограбили несколько подъездов

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Телеграм-канал «Mash Iptash»

В пригороде Казани на камеры наблюдения подъездов попала странная «банда» грабителей: двое молодых людей, девушка и мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, группа орудовала на улице Тукая. Молодые люди заходили в подъезды домов и брали все, что получалось вынести: снегокаты, инструменты, одежду. Награбленное злоумышленники сложили в такси и скрылись с места преступления.

Местные жители собираются писать коллективное заявление в полицию.

Ранее на Кубани двое мужчин обокрали храм, вскрыв защитное стекло иконы.

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