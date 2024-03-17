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На Кубани женщина осквернила Вечный огонь

В Краснодаре женщина осквернила Вечный огонь

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Телеграм-канал «Чп Краснодара и края»

В Краснодаре местный житель снял на видео женщину в красной куртке, которая вела себя странным образом рядом с Вечным огнем. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп Краснодара и края».

На опубликованных кадрах женщина сначала бросает один из венков в виде звезды в огонь, а затем ложится рядом. Через некоторое время нарушительница встает и неуверенной походкой скрывается в стороне кладбища.

Очевидец предположил, что женщина находился под действием алкоголя или других веществ.

Ранее уфимские подростки потушили Вечный огонь снегом.

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