Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил полицейского за задержание своего брата

В Ингушетии мужчина избил полицейского, задержавшего его брата

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ингушетии местный житель, недовольный действиями сотрудника полиции, решил проучить того кулаками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел в городе Малгобек. По данным канала, сотрудник ГИБДД остановил на дороге 36-летнего местного жителя. Это не понравилось его 38-летнему брату, так что он вступил с инспектором в словесную перепалку, а затем избил его. Прибывший на место наряд полиции задержал агрессора. Пострадавшего забрали в больницу, медики оказывают правоохранителю помощь.

Дебоширу, у которого уже есть судимость, грозит уголовное дело за нападение на сотрудника МВД.

Ранее в Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского после задержания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами