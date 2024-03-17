Путешественник Федор Конюхов назвал участие в выборах определением будущего страны

В выборах должен участвовать каждый, кому небезразлична судьба своей страны. Об этом после голосования на выборах президента России заявил российский путешественник Федор Конюхов.

«Я проголосовал очно вместе с моей женой Ириной — мы одними из первых пришли на участок рядом с домом», — рассказал он.

По его словам, проблем при голосовании на избирательном участке не возникло.

«А какие могут быть проблемы? Пришел на участок, взял бюллетень и поставил галочку. Сначала я хотел голосовать онлайн, но потом решил сделать всё привычным образом, хотя я не против новых технологий», — поделился путешественник.

Конюхов напомнил, что часто отсутствует дома и подолгу находится в экспедициях, поэтому у него нет возможности непосредственно влиять на экономику, принимаемые законы или участвовать в других важных решениях.

«Моя задача — ставить рекорды для России, раздвигать границы человеческих возможностей, писать книги и картины — делать то, что у меня хорошо получается. Все остальное я доверяю человеку, которого уважаю и кому отдаю свой голос. Отдавая свой голос, мы выражаем свое отношение к происходящему и выбираем будущее. Мы не должны быть равнодушными людьми, особенно сейчас», — подчеркнул путешественник.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.