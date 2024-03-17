В США заявили, что Белый дом пытается выйти из конфликта на Украине

Власти Соединенных Штатов пытаются выйти из конфликта на Украине, о чем говорят недавние кадровые решения администрации американского президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.

«Если администрация Байдена избавилась от [замгоссекретаря] Виктории Нуланд <…>, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта», — считает Риттер.

По мнению экс-разведчика, изначально Штаты надеялись запугать Россию через поддержку Киева, однако достичь своей цели им не удалось, а дальнейшее финансирование Украины приведет только к новым разрушениям и потерям.

Риттер выразил надежду, что Украина сама поймет безвыходность своего положения и примет условия капитуляции, которые предложит РФ.

До этого о ситуации на Украине высказался американский миллиардер Илон Маск. Он предрек Киеву потерю новых территорий в том случае, если он не пойдет на переговоры.

Ранее в Верховной раде признались, что украинцы разочаровались в пропаганде властей.