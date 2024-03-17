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В Раде признались, что украинцы разочаровались в пропаганде властей

Депутат Гончаренко: пропаганда Киева потеряла влияние на украинское общество

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Global Look Press

Информационная политика украинских властей потеряла влияние на жителей страны из-за перенасыщенности пропаганды нелепостью и враньем. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, когда украинское телевидение рассказывает о несуществующих успехах армии, транслирует ложный посыл, о вере официальной пропаганде речи не идет. Такое положение дел Гончаренко связал с тем, что люди, отвечающие за информационную политику, не имеют ни образования, ни опыта.

Депутат подчеркнул, что политика государства работает по «левой информационной повестке», а Запад относится к Украине как к стране, которая скоро проиграет.

До этого бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус заявил, что Киеву необходимо расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить правила ротации военнослужащих. При этом отмечается, что на Украине появляются села, где почти не осталось мужчин из-за насильственной мобилизации.

Ранее стало известно, когда на Украине примут законопроект о мобилизации.

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