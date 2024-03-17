На Урале неизвестные обстреляли электричку

В Екатеринбурге местная жительница рассказала, что неизвестные обстреляли электричку. Об этом сообщает издание E1.ru.

По словам женщины, инцидент произошел 16 марта в районе станции Чапаевская.

«На остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — рассказала собеседница СМИ.

Женщина отметила, что рассказала историю со слов брата, который ехал в поезде вслед за электричкой, в которую стреляли.

Официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.

Ранее в подмосковной электричке женщина напала с ножом и газовым баллончиком на двух мужчин.