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Московские аэропорты вернулись к обычной работе

Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

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Shutterstock

В Москве вернулись к работе аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В 11:15 мск временные ограничения для [аэропортов] Домодедово, Внуково и Жуковский сняты», — написал представитель ведомства.

По словам Кореняко, ранее введенные ограничительные меры служили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Он отметил, что экипажи, диспетчеры и наземные службы предпринимали все необходимые для этого действия.

Утром 17 марта в Подмосковье сбили четыре беспилотника, два из которых — в Домодедово. Еще по одному беспилотнику было сбито в Ступино и Раменском. На месте падения дронов разрушений не было, никто не пострадал. На места падения обломков беспилотников прибыли оперативные службы.

Ночью несколько украинских БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар.

Ранее в аэропорту Пулково на час задержали самолет до Баку из-за панической атаки у пассажирки с ребенком.

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