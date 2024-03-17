В Белгороде после прилета в дом погибла школьница

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде погибла 16-лентяя школьница после попадания снаряда в жилой дом.

По информации главы региона, в результате прилета загорелся частный жилой дом, в котором находилась девушка. Ее отец находится в шоковом состоянии — мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом.

«Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В результате происшествия в городе загорелись два частных дома.

16 марта губернатор сообщал о двух погибших и троих пострадавших в результате обстрела Белгорода.

Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная угроза.

До этого стало известно, что около 10 поселков остались без света под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

Ранее Зеленский анонсировал новые удары по России.