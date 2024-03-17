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Подростки устроили стрельбу по собакам в Гатчине ради забавы

«78.ru»: в Ленобласти подростки стреляли по собакам ради забавы

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Pexels

В Гатчинском районе Ленобласти за стрельбу по собакам из пневматического пистолета задержаны девять школьников и мужчина. Об этом сообщает «78.ru».

В полицию обратилась жительница Гатчины, женщина рассказала, что группа подростков во главе со взрослым мужчиной устроила стрельбу по собакам во дворе дома по Индустриальной улице.

Правоохранители, прибывшие на вызов, задержали 24-летнего мужчину и 9 школьников в возрасте от 14 до 17 лет, злоумышленники признались, что стреляли по собакам ради забавы из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К и сигнального пистолета с использованием холостых патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пенсионер выстрелил в соседа из ружья из-за спора об уборке снега.

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