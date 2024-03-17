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В Исландии эвакуировали жителей города из-за извержения вулкана

CNN: жителей исландского Гриндавика эвакуировали из-за извержения вулкана

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Civil Protection of Iceland/Reuters

В Исландии эвакуировали жителей города Гриндавик после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Лава, похоже, быстро текла к северу от города Гриндавик», – говорится в сообщении. Телеканал также отметил, что лава текла в направлении трассы Гриндавикурвегур, ведущей в Гриндавик.

Отмечается, что главный международный аэропорт Кеблавик и другие региональные аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Однако ожидается, что в воскресенье, 17 марта, вулканический газ может достигнуть городского аэропорта.

Нынешнее извержение является самым мощным за последние несколько лет сейсмической активности, сообщил геофизик Магнус Туми Гудмундссон после полета на вертолете над этим местом.

Гудмундссон подчеркнул, что активный разлом простирается от северной стороны Хагафелла и на север до Стора-Скогфелл. По его оценкам, его ширина составляла около 3,5 километров.

Утром 17 марта сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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