Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии сирота скрывал проблемы со зрением, боясь, что его не усыновят

Shot: в Башкирии опекунам отказывают в оформлении инвалидности на ребенка

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Воспитанник башкирского детского дома скрывал проблемы со зрением, мальчик боялся, что из-за плохого зрения его не усыновят. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

10-летний мальчик попал в башкирский детский дом после того, как его мать лишили родительских прав, вскоре нашлась семья, которая решила усыновить сироту.

Опекуны заметили, что ребенок слишком близко подходит к телевизору, чтобы рассмотреть изображение. Семья обратилась к офтальмологу, у мальчика были выявлены серьезные проблемы со зрением — гиперметропический астигматизм.

По словам приемной матери, в детском доме о плохом зрении ребенка не знали, у школьника не было даже очков, в оформлении инвалидности мальчику отказали, семья ищет средства на реабилитацию.

Ранее в Бурятии врачи спасли новорожденного младенца от слепоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами