В Башкирии сирота скрывал проблемы со зрением, боясь, что его не усыновят

Воспитанник башкирского детского дома скрывал проблемы со зрением, мальчик боялся, что из-за плохого зрения его не усыновят. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

10-летний мальчик попал в башкирский детский дом после того, как его мать лишили родительских прав, вскоре нашлась семья, которая решила усыновить сироту.

Опекуны заметили, что ребенок слишком близко подходит к телевизору, чтобы рассмотреть изображение. Семья обратилась к офтальмологу, у мальчика были выявлены серьезные проблемы со зрением — гиперметропический астигматизм.

По словам приемной матери, в детском доме о плохом зрении ребенка не знали, у школьника не было даже очков, в оформлении инвалидности мальчику отказали, семья ищет средства на реабилитацию.

Ранее в Бурятии врачи спасли новорожденного младенца от слепоты.