Первоклассник с другом устроили ландшафтный пожар на площади 1200 кв. м в Забайкалье

В Акшинском районе Забайкальского края детская шалость стала причиной крупного ландшафтного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Двое учеников первого и второго класса из села Урейск играли с зажигалкой и случайно подожгли сухую траву, испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия.

Огонь охватил 1200 квадратных метров, его тушили пожарные, добровольцы и местные жители, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома. Личности юных поджигателей удалось установить, их родителям грозит крупный штраф.

Ранее в Казани детская игра закончилась пожаром в доме с месячным младенцем.