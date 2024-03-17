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Первоклассник с другом устроили ландшафтный пожар на площади 1200 кв. м в Забайкалье

В Забайкальском крае двое школьников строили крупный пожар

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Акшинском районе Забайкальского края детская шалость стала причиной крупного ландшафтного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Двое учеников первого и второго класса из села Урейск играли с зажигалкой и случайно подожгли сухую траву, испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия.

Огонь охватил 1200 квадратных метров, его тушили пожарные, добровольцы и местные жители, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома. Личности юных поджигателей удалось установить, их родителям грозит крупный штраф.

Ранее в Казани детская игра закончилась пожаром в доме с месячным младенцем.

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