Работники НПЗ в Славянске были эвакуированы, угрозы городу нет

Работники подвергшегося атаке украинского беспилотного летательного аппарата нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, были эвакуированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский.

По его словам, была проведена эвакуация работников Славянского НПЗ. Синяговский отметил, что угрозы населенному пункту нет.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения дрона возник пожар. К тушению привлекли 83 человек и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники. Затем пожар на территории завода был полностью полностью ликвидирован.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.