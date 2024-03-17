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Работники НПЗ в Славянске были эвакуированы, угрозы городу нет

Глава Славянска Селиговский: работники НПЗ эвакуированы, угрозы городу нет

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Работники подвергшегося атаке украинского беспилотного летательного аппарата нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, были эвакуированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский.

По его словам, была проведена эвакуация работников Славянского НПЗ. Синяговский отметил, что угрозы населенному пункту нет.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения дрона возник пожар. К тушению привлекли 83 человек и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники. Затем пожар на территории завода был полностью полностью ликвидирован.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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