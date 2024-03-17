Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство России в Мексике взяло на контроль дело похищенной гражданки РФ

Посольство РФ в Мексике взаимодействует с полицией по делу похищенной россиянки

close
100%
Depositphotos

Российское дипломатическое представительство в Мексике взаимодействует с полицией страны по делу похищенной бандитами россиянки Марии Ригович. Об этом, ссылаясь на пресс-атташе посольства Андрея Земского, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, посольство знает о случившемся. Оно находится в контакте как с супругом пропавшей гражданки России, так и с мексиканскими правоохранительными органами. Пресс-атташе подчеркнул, что ситуация с похищением держится на постоянном контроле.

Ригович отправилась путешествовать по Латинской Америке около трех недель назад. Она была похищена в находящемся на границе с США городе Рейноса.

До этого сообщалось, что в Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники около 30 граждан Грузии. Преступники потребовали за них выкуп в размере $90 тыс. Известно, что бандиты ведут себя крайне агрессивно, избивают пленников, угрожают им холодным и огнестрельным оружием.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами