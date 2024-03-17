Посольство России в Мексике взяло на контроль дело похищенной гражданки РФ

Российское дипломатическое представительство в Мексике взаимодействует с полицией страны по делу похищенной бандитами россиянки Марии Ригович. Об этом, ссылаясь на пресс-атташе посольства Андрея Земского, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, посольство знает о случившемся. Оно находится в контакте как с супругом пропавшей гражданки России, так и с мексиканскими правоохранительными органами. Пресс-атташе подчеркнул, что ситуация с похищением держится на постоянном контроле.

Ригович отправилась путешествовать по Латинской Америке около трех недель назад. Она была похищена в находящемся на границе с США городе Рейноса.

До этого сообщалось, что в Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники около 30 граждан Грузии. Преступники потребовали за них выкуп в размере $90 тыс. Известно, что бандиты ведут себя крайне агрессивно, избивают пленников, угрожают им холодным и огнестрельным оружием.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.