Стало известно, чем россияне хотят заниматься после выхода на пенсию

Путешествия, работа и дача — это то, чем чаще всего россияне хотят заниматься после выходы на пенсию. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

28% россиян мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, так как не видит жизни без работы (17%).

Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. Каждый двадцатый будет помогать воспитывать внуков (5%).

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).

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