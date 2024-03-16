Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан передал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина РФ

Bangkok Post: Казахстан выдал Таиланду россиянина по подозрению в вымогательстве

close
100%
Depositphotos

Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов на курортном острове Самуи. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В публикации говорится, что в Казахстане по ордеру Интерпола был задержан 43-летний россиянин Данил Угай. После мужчина был отправлен в Таиланд, где последние два года находился в розыске.

В королевство подозреваемый прибыл королевство 15 марта. Отмечается, что общее число арестованных по этому делу подозреваемых достигло шести. Всего в группировке также состояли три гражданина Казахстана и два — Германии.

Полиция Тайланда дала россиянину ознакомиться с ордером на арест, он признался, что является именно тем человеком, который описан в документе. После этого мужчину арестовали на Самуи и доставили в полицейский участок.

До этого гражданка России Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении миллионов рублей у жителей Алтайского края, экстрадирована из Аргентины на родину.

Ранее стало известно, что в Киргизии разыскивают главу российской Capital Group.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами