Казахстан передал Таиланду подозреваемого в вымогательстве гражданина РФ

Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов на курортном острове Самуи. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В публикации говорится, что в Казахстане по ордеру Интерпола был задержан 43-летний россиянин Данил Угай. После мужчина был отправлен в Таиланд, где последние два года находился в розыске.

В королевство подозреваемый прибыл королевство 15 марта. Отмечается, что общее число арестованных по этому делу подозреваемых достигло шести. Всего в группировке также состояли три гражданина Казахстана и два — Германии.

Полиция Тайланда дала россиянину ознакомиться с ордером на арест, он признался, что является именно тем человеком, который описан в документе. После этого мужчину арестовали на Самуи и доставили в полицейский участок.

До этого гражданка России Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении миллионов рублей у жителей Алтайского края, экстрадирована из Аргентины на родину.

Ранее стало известно, что в Киргизии разыскивают главу российской Capital Group.