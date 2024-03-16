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Выборы президента России назвали способом определить будущее страны

Мария Костюк: каждый россиянин должен голосовать

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Евгений Земцов/РИА Новости

Каждый россиянин должен принять участие в выборах, чтобы определить лично будущее страны, считает начальник управления по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

«Выборы – это способ выразить свою гражданскую позицию. Каждый россиянин выбирает будущее для себя, своей семьи, друзей и в целом страны. Мы с дочерью всегда вместе приходим на выборы», — рассказала Костюк.

По ее словам, россияне сами выбирают свое будущее на выборах.

«Выбирая президента, мы выбираем будущее, определяем путь развития России. Те, кто не принимают участие в выборах, потом не должны возмущаться, если им что-то нравится. Ведь они не пошли и не проголосовали за будущее», — отметила Костюк.

Также Костюк отметила удобство на избирательных участках.

«Все члены избирательной комиссии такие вежливые, красиво одетые. Они очень хорошо относятся к избирателям, это прямо порадовало. Такая гордость сразу берет. Все очень достойно», — заключила она.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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