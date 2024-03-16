В Белгороде от обстрела пострадал человек

Губернатор Белгородской области написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела регионального центра пострадал мужчина.

В публикации он рассказал, что на подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила 15 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire.

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«По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму», — написал Гладков.

Он пояснил, что пострадавшего доставили в белгородскую городскую больницу №2, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме этого, глава региона сообщил, что в Белгороде обломки попали на территорию промышленного предприятия, в результате начался пожар. Еще один из осколков упал на территорию частного жилого дома, взрывная волна повредила теплицу.

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В Белгородском районе повредило два частных домовладения и автомобиль. Также повреждения получила линия электропередач, без света остаются абоненты СНТ «Ромашка».

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До этого Гладков рассказал о ситуации в Белгороде и Белгородском районе после утренних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгородской области тероборона сбила беспилотник.