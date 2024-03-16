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В Белгороде объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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На территории Белгорода и Белгородского района была объявлена угроза ракетной опасности, призывающая местных жителей укрыться в безопасном месте. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Белгородской области.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. [Граждане,] не подходите к окнам, а также по возможности оставайтесь внутри дома», – сказано в сообщении.

В ночь на 16 марта ракетная опасность объявлялась по всей Белгородской области. Регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

Утром Минобороны РФ сообщало, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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