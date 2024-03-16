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Видеоняня сняла нападение женщины на мужа, которого она обвиняла в домашнем насилии

Записи, сделанные видеоняней, отправили британку в тюрьму за насилие над мужем

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Depositphotos

В Британии женщина попала в тюрьму за физическое насилие над мужем после того, как несколько нападений попали на камеру видеоняни. Об этом пишет Mirror.

Шири Спенсер и Ричард Спенсер познакомились в 2000 году, девять лет спустя они стали мужем и женой. Впоследствии у пары родились три дочери, старшая появилась на свет в 2015 году, и супруги решили купить видеоняню, чтобы присматривать за младенцем. Известно, что за 20 лет брака Шири неоднократно собиралась обратиться в полицию, утверждая, что муж издевается над ней. Однако женщина сама угодила за решетку за жестокое обращение с супругом, которое было признано судьей «худшим случаем контролирующего и принуждающего поведения».

Уголовное разбирательство в отношении Шири было начато в 2021 году, когда друг Ричарда нашел запись, сделанную видеоняней, и отправил ее в полицию. На ней было видно, что жена приставила нож к горлу мужа. По некоторым данным, побои начались почти сразу после начала их отношений. При этом женщина пыталась заставить соседей думать, что именно она стала жертвой домашнего насилия, и переодически звала на помощь из своего дома.

После появление видеоняни Ричард стал сохранять кадры, сделанные устройством, чтобы использовать их в качестве своей страховки. В общей сложности полиция получила 36 видеозаписей, девять аудиоклипов и 43 фотографии повреждений в качестве доказательств по делу. Мужчина боялся, что его лишат возможности видеться с детьми, и не решался обратиться в полицию. Сначала Шири толкала его и била по лицу, а затем стала плеваться, запирать в доме и колоть вилками. Однажды она ударила его бутылкой из-под вина с такой силой, что навсегда изуродовала ему ухо. Иногда Ричард использовал косметику, чтобы скрыть свои травмы.

В июне 2021 года женщину арестовали, а впоследствии приговорили к четырем годам лишения свободы. Недавно ее муж появился в документальном фильме «Моя жена — абьюзер: секретная пленка», который выйдет на днях на британском телевидении. Пострадавший надеется, что он «окажет положительное влияние на других людей, которые проходят через нечто подобное».

Ранее ведущие ток-шоу попросили героиню помириться с избившим ее мужем и лишились работы.

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