Мужчина затащил 15-летнюю девушку в море и изнасиловал на глазах у отдыхающих

В Великобритании молодого человека признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает The Sun.

В июле 2021 года 15-летняя девушка играла с друзьями на пляже в курортном городе Борнмут. В какой-то момент 20-летний юноша подобрал откатившийся в его сторону мяч и заговорил с пострадавшей. Затем он потащил ее в море, хотя она не умела плавать, и спросил, не хочет ли она «пошалить». Девушка отказалась, но, несмотря на это, насильник стал домогаться ее, а затем укусил за шею. Он изнасиловал школьницу, предварительно закрыв ей рот рукой.

В этот момент на пляже находились тысячи отдыхающих, в том числе и родители злоумышленника. Позже потерпевшая рассказала о случившемся своим родным, и они связались с полицией. Подозреваемого арестовали только спустя 11 месяцев, когда следователи нашли его ДНК на купальнике жертвы. В своих показаниях он утверждал, что пострадавшая сама предложила ему заняться сексом.

«Она не давала согласия, и мы утверждаем, что он знал об этом, просто ему было все равно», — подчеркнул государственный обвинитель.

В следующем месяце обвиняемому будет вынесен приговор.

Ранее московские следователи нашли мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад.