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В Белгородской области из-за обстрелов отменили занятия в школах

В Белгородской области отменили занятия в школах и колледжах 18 и 19 марта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что торговые центры Белгорода и района 17 и 18 марта не будут работать.

«Исходя из текущей обстановки принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут», — сообщил губернатор.

Также он заявил, что в колледжах и школах 18 и 19 марта не будет занятий.

«Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — написал он.

Решение касается ряда приграничных районов и самого Белгорода. Университетам рекомендовано объявить выходные в указанные даты. Также Гладков попросил воздержаться местных жителей от того, чтобы водить детей в сады.

До этого Гладков сообщил, что поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области уничтожены несколько беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что в селе Глотово беспилотник ВСУ врезался в автомобиль с местными жителями.

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