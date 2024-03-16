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Политолог объяснил важность выборов президента РФ

Политолог Минченко: россияне должны поддерживать выборы

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Максим Блинов/РИА Новости

Россияне должны поддерживать процедуру голосования на выборах, считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Мы должны поддерживать эту процедуру. Это ведь не просто прийти и проголосовать, а это история о том, чтобы поддержать определенный вектор развития, отдать свой голос за определенные ценности», — сказал он.

По словам Минченко, обстановка на участках в Москве спокойная.

«На участках предусмотрены все меры безопасности. Лично у меня проблем при голосовании не было. У моей знакомой возникли небольшие проблемы с отсутствием в списке избирателей, но это быстро решили», — отметил он.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

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