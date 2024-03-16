Политолог объяснил важность выборов президента РФ

Россияне должны поддерживать процедуру голосования на выборах, считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Мы должны поддерживать эту процедуру. Это ведь не просто прийти и проголосовать, а это история о том, чтобы поддержать определенный вектор развития, отдать свой голос за определенные ценности», — сказал он.

По словам Минченко, обстановка на участках в Москве спокойная.

«На участках предусмотрены все меры безопасности. Лично у меня проблем при голосовании не было. У моей знакомой возникли небольшие проблемы с отсутствием в списке избирателей, но это быстро решили», — отметил он.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.