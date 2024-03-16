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Политолог заявила об огромной сплоченности россиян

Политолог Федорова: у людей высокая мотивация идти голосовать

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Максим Блинов/РИА Новости

На выборах президента России ожидается высокая явка, считает политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Анна Федорова.

«Думаю, что на выборах президента России будет высокая явка. Мы сейчас наблюдаем эффект огромной сплоченности общества. У людей высокая мотивация идти отдать свой голос за будущее», — сказала она.

Федорова назвали удобной систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Я всегда голосую электронно, потому что это очень удобно. Я считаю, что организация голосования – это государственная услуга, мы привыкли к тому, что услуги переходят в электронный вид, поэтому странно было бы этим не воспользоваться», — отметила политолог.

Также Федорова предположила, как бы она голосовала, если бы жила в небольшом городе.

«Если бы я жила в небольшом городе, я бы пользовалась возможностью сходить на участок и встретить там друзей. В этом смысле я вполне понимаю людей, которые идут голосовать физически», — заключила она.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

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