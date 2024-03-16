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Мужчина держал в домашнем бассейне слепого крокодила

Fox News: в США мужчина держал в доме слепого и голодного крокодила

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В штате Нью-Йорк полицейские и ветеринары спасли больного и голодного крокодила из частного дома. Об этом сообщает Fox News.

О рептилии, живущей в бассейне на территории частного дома, сообщили в правоохранительные органы соседи, очевидцы рассказали, что американец держит взаперти голодное и больное животное.

На вызов прибыли несколько спасателей и представители ветеринарной службы, крокодил весом 340 кг и длиной более 3 метров находился в бассейне на территории двора. Осмотрев рептилию, врачи пришли к выводу, что крокодил слеп на оба глаза, у него также обнаружено заболевание позвоночника.

Американцу, незаконно державшему животное в доме, предъявлено обвинение.

Ранее жена отбила мужа от крокодила с помощью бревна.

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