Учительница изнасиловала 12-летнего мальчика на заднем сиденье машины

Во Флориде арестована педагог школы, которую обвиняют в изнасиловании 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Fox 4.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители 12-летнего подростка, они обнаружили в телефоне сына переписку интимного содержания, ребенок переписывался с учительницей.

32-летнюю Лорен Кинг задержали, в ходе допросов она призналась, что с января 2023 года домогалась мальчика и вступила с ним в сексуальную связь на заденем сиденье ее машины. Испугавшись последствий, американка попросила школьника молчать о случившемся и подарила ему телефон, наушники и 235 долларов.

Женщине предъявлено обвинение в изнасиловании, она находится под стражей.

Ранее школьнице удалось сбежать от похитителя, который насиловал ее шесть дней.