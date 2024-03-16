В посольстве РФ в США высказались о препятствиях недружественных стран на выборах

Потуги недружественных РФ стран не помешают проведению выборов российского президента в России и за границей. С таким заявлением выступил российский посол в Соединенных Штатов Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

«Потуги недругов не способны помешать выборам президента России», — заявил дипломат.

По заверению Антонова, 17 марта российские дипломаты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне обеспечат все от них зависящее для спокойной и безопасной обстановки лиц с российским гражданством на американских избирательных участках. Помимо того, власти США начали угрожать непризнанием итогов избирательного процесса и «карательными» действиями наблюдателям еще до того, как выборы закончатся.

«Здесь не жалеют сил, тщетно пытаясь подпортить россиянам праздник, когда наш <...> народ определяет свое будущее на выборах», — указал посол.

Антонов также обратил внимание, что вместе с тем зафиксирован всплеск хакерских атак на ресурсы удаленного электронного голосования.

16 марта в России прошел первый день голосования на выборах президента. Оно завершится основным днем выборов в воскресенье, 17 марта. По последним данным Центризбиркома, общая явка на данный момент составляет 36,12%. Как проходит второй день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали сколько стран провели досрочное голосование на выборах РФ.й