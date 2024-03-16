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Сайт Российского Красного Креста взломали

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерскому взлому

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Reuters

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не занимается проведением платной эвакуации из Белгородской области. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук, чьи слова приводит ТАСС.

«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке», — пояснил глава организации.

Согласно информации Савчука, в настоящее время специалисты РКК занимаются устранением проблемы, доступ к сайту может быть на некоторое время ограничен.

Он подтвердил, что РКК не занимается платной эвакуацией граждан из Белгородской области.

«Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме», — подчеркнул председатель организации.

В конце февраля РБК сообщало, что за предыдущий год количество обращений за психологической помощью, поступивших в Российский Красный Крест, увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. В 2023 году на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) за психологической помощью обратились 17404 человека, в то время как в 2022 году таких обращений было 5987.

Ранее в МФКК приостановили членство Белорусского красного креста.

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