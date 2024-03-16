В РФ осудили родственника французского министра за педофилию

Басманный суд Москвы приговорил к 15 годам строгого режима родственника министра иностранных дел Франции Бенжамена Сежурне по обвинению в педофилии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, мужчину обвиняют в связи с 13-летней москвичкой. Речь идет о четырех эпизодах насилия в отношении девочки.

Отмечается, что москвичка Светлана Наумов, которая свела девочку с французом, получила 12 лет и 3 месяца тюрьмы. Женщина является подругой матери девочки. Родственник французского министра встречался с девочкой в кафе, после чего вел ее в квартиру свой русской жены. Ни супруга Сежурне, ни двое их совместных детей не догадывались о происходящем.

Как заявил адвокат двоюродного племянника министра Сежурне Игорь Огурцов, в ходе последнего процесса девочка отказалась от своих показаний, заявив, что никакой связи с мужчиной не было.

Сейчас защита Сежурне планирует обжаловать приговор.

Ранее педофил угодил в колонию, но продолжил совращать девочек по телефону.