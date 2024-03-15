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В Забайкалье пациент поликлиники ударил врача металлическим костылем

В Чите мужчину, избившего врача поликлиники, направили на принудительное лечение

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Depositphotos

В Чите пациента поликлиники, который напал на врача, суд направил на принудительное лечение. Об этом сообщает издание Chita.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.

Инцидент произошел в марте 2022 года: пациент, страдающий хроническим заболеванием психики, ударил врача по голове металлическим костылем. Судебно-психиатрическая экспертиза, на которую агрессора направили после случившегося, установила, что мужчина потенциально опасен для себя и окружающих, поэтому он нуждается в принудительной госпитализации.

Ранее петербуржца отправили на принудительное лечение за экстремистские комментарии в Telegram.

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