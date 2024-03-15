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Актера Трескунова и режиссера Либерова внесли в реестр иноагентов

Минюст объявил иноагентами актера Трескунова и режиссера Либерова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Семен Трескунов и режиссер Роман Либеров внесены в реестр иностранных агентов. Список опубликован на сайте Минюста России.

В реестр также внесли еще пять человек. Среди них: депутат Совета депутатов Новосибирска VII созыва от Советского района Светлана Каверзина, обозреватель «Коммерсанта» Марианна Беленькая, экономист Игорь Липсиц, майор полиции в отставке Олег Кашинцев.

В 2023 году актер Семен Трескунов, известный по своей роли в сериале «Ивановы-Ивановы», рассказал, как изменил имя и эмигрировал в Испанию.

До этого сообщалось, что комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) создал в России фирму «Большая семерка», которая состоит из семерых иноагентов. Компания является рекордсменом по количеству иноагентов в рядах соучредителей. Сфера деятельности «Большой семерки» — работа с информацией.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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