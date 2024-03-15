В горизбиркоме рассказали, что в Москве сделают с испорченными бюллетенями

В горизбиркоме сообщили, что все бюллетени, которые были испорчены на участках Москвы будут сохранены, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ящики опечатаны. При подсчете голосов, если записи будут читаемы, они будут учтены.

До этого Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что порча бюллетеней зеленкой имеет «минусовое» влияние на результат выборов. По его данным, на минимум пяти избирательных участках в стране урны с голосами залили зеленкой. Подобные инциденты произошли в Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Воронежской области и Москве.

15 марта в России началось голосование на выборах президента. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве возбудили дело после поджога кабинки для голосования.