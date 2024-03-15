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Россиянин в лесу изнасиловал 13-летнюю дочь знакомых

Пермяку, изнасиловавшему в лесу 13-летнюю дочь знакомых, дали 12,5 лет колонии

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Depositphotos

В Пермском крае 38-летнего жителя города Чердыни признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в краевом Следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 3 сентября 2023 года. В тот день мужчина вместе со знакомой супружеской парой и их 13-летней дочерью пошли в лес за ягодами. Взрослые приняли решение заночевать в лесу. Когда родители девочки заснули, злоумышленник запугал их дочь и изнасиловал.

Педофила приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее российскому педофилу, похитившему 14-летнюю школьницу, вынесли приговор.

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