Россиянин в лесу изнасиловал 13-летнюю дочь знакомых

В Пермском крае 38-летнего жителя города Чердыни признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в краевом Следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 3 сентября 2023 года. В тот день мужчина вместе со знакомой супружеской парой и их 13-летней дочерью пошли в лес за ягодами. Взрослые приняли решение заночевать в лесу. Когда родители девочки заснули, злоумышленник запугал их дочь и изнасиловал.

Педофила приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее российскому педофилу, похитившему 14-летнюю школьницу, вынесли приговор.