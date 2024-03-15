В Сочи от санатория управделами Лукашенко требуют отдать долги

Предприятие «Сочитеплоэнерго» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к санаторию «Беларусь», коммунальщики требуют вернуть многолетний долг за отопление более чем на 285 тыс. рублей с учетом пени. Об этом сообщает РИА Новости.

Общая сумма долга с мая 2011 года до 31 декабря 2023 года составляет 129,4 тыс. рублей, а также пени — около 156,8 тысяч рублей. Предварительное заседание по иску назначено на 16 мая.

В публикации отмечается, что санаторий расположен на первой береговой линии в Центральном районе Сочи, имеет зоны отдыха, спорткомплекс, собственный пляж и теннисные корты.

До этого белорусский посол в России Дмитрий Крутой, комментируя результаты последнего заседания Высшего государственного совета Союзного государства в конце января, заявил, что Министерства финансов Белоруссии и России разрабатывают стратегию работы с белорусским государственным долгом.

По словам белорусского представителя, основное внимание уделяется работе с государственным долгом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности белорусской экономики.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.