Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач-сомнолог рассказала, сколько может длиться здоровый сон

Врач-сомнолог Царева заявила, что норма сна составляет от 4 до 12 часов

close
100%
Shutterstock

Продолжительность сна у здоровых людей составляет 6,5-10 часов, а индивидуальная норма – от 4 до 12 часов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

«Сама по себе продолжительность сна воспринимается как желаемое в размере восьми часов. На самом деле эта динамика сильно меняется с возрастом: дети спят больше, чем взрослые, а пожилые люди спят меньше, чем взрослые. Даже если мы возьмем людей одного возраста, допустим, 30 лет, для которых характерен сон в среднем восемь часов, чтобы быть здоровыми и благополучными, то мы увидим, что есть короткоспящие и длинноспящие. И, соответственно, границы сильно варьируют. Если мы берем здоровых людей, то это не восемь, а шесть с половиной-десять часов. А если про индивидуальную норму говорить, то это от четырех до 12 часов. То есть короткоспящие люди могут спать четыре-пять часов каждую ночь и высыпаться. У них так настроены биоритмы, что им нужно меньше времени, чтобы выспаться. А есть люди, которые если не поспят 12 часов, то чувствуют себя очень плохо», — сказала Царева.

При этом специалист отметила, что внезапная потребность спать намного дольше может быть связана с какими-то проблемами со здоровьем.

«Это не совсем естественное состояние. В этом случае нужно исключать заболевания, которые могут к этому приводить. Как правило, увеличение потребности во сне может быть при недостатке часов сна накануне, либо дело в ношении качества самого сна внутри», — пояснила Царева.

О других мифах о сне, в которые пора перестать верить, врач-сомнолог рассказала в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач-сомнолог предупредила, что храп повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами