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Врач-сомнолог объяснила, чем опасен храп во сне

Врач-сомнолог Царева заявила, что храп повышает риск развития инфаркта и инсульта

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Pexels

Храп во сне повышает риск развития серьезных заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Об этом в беседе с «Газета.Ru» заявила врач-сомнолог, невролог Елена Царева. Она добавила, что храпящим людям нужно обязательно обследоваться, причем не только у отоларинголога.

«Это миф, что храп не опасен. На самом деле 96% людей с остановками дыхания во сне храпят. Например, если это мужчина старше 50 лет, у него дневная сонливость или гипертония, то у него повышенные риски остановки дыхания во сне, даже если он просто отмечает, что храпит каждую ночь. Здесь необходимо обследование, потому что остановки дыхания — это серьезно, последствия могут быть очень внушительные. Риск развития инфаркта, инсульта, аритмии повышается в среднем в 5,2 раза. То есть появляется вероятность развития где-то 33% в течение трех-четырех лет. Так показывают исследования 12 и 18 лет наблюдения за такими пациентами. Поэтому храп — это красный флаг, который требует обращения к врачу, а не только к ЛОРу, чтобы устранить проблему», — сказала Царева.

Среди нездоровых признаков сна врач также назвала ночные походы в туалет.

«Многие считают, что если взрослые люди могут один раз ночью просыпаться в туалет, то это нормально. На самом деле исследования показали, что даже одно такое ночное пробуждение несет за собой риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни. Это должно обследоваться и лечиться», — констатировала Царева.

О других мифах о сне, в которые пора перестать верить, врач-сомнолог рассказала в интервью «Газете.Ru».

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