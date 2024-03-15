В Альфа-Банке назвали лауреатов стипендиальной программы

С каждым годом в стипендиальной программе Альфа-Банка участвует все больше талантливых студентов. Об этом рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

В банке уточнили, что в рамках конкурса студенты рассказывают о своих выдающихся достижениях и увлечениях. При этом отбором лауреатов конкурса занимаются эксперты из Альфа-Банка, а также крупнейших университетов и ведущих компаний. Его победители получают по 300 тыс. рублей и возможность стажировок и обучения.

Отмечается, что в этом году жюри было рассмотрено более 2000 заявок студентов из 100 вузов и 50 городов России, среди которых программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, психологи, физики, музыканты.

«Мы верим, что с нашей поддержкой они реализуют свои самые смелые и яркие идеи, стартапы и мечты. Их научные исследования помогут решить важные задачи общества, а мы даем им шанс заявить о себе», — сказал Гиязов.

В Альфа-Банке уверены. что стипендиальная программа помогает им осуществить мечты и добиться первых успехов в карьере. В этом году в жюри было 2 музыканта – Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

Так, победителями стали Карина Смирнова из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, Андрей Сарилов из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Павел Борисенко из Национального исследовательского университета ИТМО, Данил Косихин из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Булат Минуллин из Казанской Государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Ярослав Смирнов из Новосибирского государственного университета, Евгения Тягушева из Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева и многие другие.

В банке уточнили, что следующий набор студентов будет объявлен осенью.