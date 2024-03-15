Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Альфа-Банке назвали лауреатов стипендиальной программы

Альфа-Банк наградил перспективных российских студентов

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

С каждым годом в стипендиальной программе Альфа-Банка участвует все больше талантливых студентов. Об этом рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

В банке уточнили, что в рамках конкурса студенты рассказывают о своих выдающихся достижениях и увлечениях. При этом отбором лауреатов конкурса занимаются эксперты из Альфа-Банка, а также крупнейших университетов и ведущих компаний. Его победители получают по 300 тыс. рублей и возможность стажировок и обучения.

Отмечается, что в этом году жюри было рассмотрено более 2000 заявок студентов из 100 вузов и 50 городов России, среди которых программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, психологи, физики, музыканты.

«Мы верим, что с нашей поддержкой они реализуют свои самые смелые и яркие идеи, стартапы и мечты. Их научные исследования помогут решить важные задачи общества, а мы даем им шанс заявить о себе», — сказал Гиязов.

В Альфа-Банке уверены. что стипендиальная программа помогает им осуществить мечты и добиться первых успехов в карьере. В этом году в жюри было 2 музыканта – Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

Так, победителями стали Карина Смирнова из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, Андрей Сарилов из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Павел Борисенко из Национального исследовательского университета ИТМО, Данил Косихин из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Булат Минуллин из Казанской Государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Ярослав Смирнов из Новосибирского государственного университета, Евгения Тягушева из Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева и многие другие.

В банке уточнили, что следующий набор студентов будет объявлен осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами