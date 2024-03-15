Петербурженка нашла большой сверток с наркотиками возле озера и обратилась в полицию

В Ленобласти женщина нашла в лесополосе возле озера большой сверток с наркотиками. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, инцидент произошел во Всеволожском районе у Изумрудного озера. Работающая педагогом петербурженка обнаружила в лесополосе большой замотанный скотчем сверток.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. По результатам экспертизы выяснилось, что вещество в свертке является содержащей наркотики смесью массой в 193,5 грамма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске полицейские обнаружили в детском кресле автомобиля наркотики и отправили водителя под стражу.

Ранее в Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками сожителя матери.